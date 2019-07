Il Roma, Caiazza: "Manolas? Vuole vincere anche se gioca a scopa in famiglia!"

Tanto entusiasmo in quel di Dimaro per l'ultima settimana di ritiro del Napoli. A commentare il tema anche Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "In giro per il mondo non esiste nessun'altra squadra che porta così tante persone in ritiro. Il Cagliari è qui vicino, a Pejo, e ha con sé soltanto otto tifosi. Manolas? Non avevo mai visto un calciatore dotato di tanta cattiveria agonistica. Credo che voglia vincere anche se gioca a scopa con suo padre (ride, ndr)".