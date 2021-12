Il senatore Casini: “Insigne? In Canada non ci andrei. Chi è andato lì è sportivamente finito”

Il Senatore Pier Ferdinando Casini ha parlato a Radio Sportiva. Tra i tanti temi trattati anche la vicenda legata al futuro di Lorenzo Insigne: “Io non ci andrei in Canada, perché dal punto di vista sportivo non è comparabile col calcio europeo, ma bisogna mettersi nei panni di un giocatore che guadagna 5 e che riceve un’offerta da 10. I discorsi da bar sono un conto, ma loro sono professionisti. Devo dire però che abbiamo visto Giovinco e altri ottimi giocatori che quando sono andati in Canada o negli Stati Uniti, sportivamente sono finiti, quindi io fossi Insigne non ci andrei”