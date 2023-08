Il telecronista di Napoli-Augsburg: "I tedeschi hanno picchiato come fabbri..."

Maurizio Compagnoni, telecronista di Napoli-Augsburg per Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio Compagnoni, telecronista di Napoli-Augsburg per Sky Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata partita vera, anzi fin troppo vera. I tedeschi hanno picchiato come fabbri. De Laurentiis infatti a un certo punto è andato a parlare con loro. Ci sono stati degli interventi molto duri, per fortuna non si è fatto male nessuno, ma questi hanno picchiato davvero.

Ostigard? Finché non si ambienterà Natan può essere una soluzione per giocare accanto a Rrahmani. Ma il Napoli ha bisogno di un centrocampista vero, a prescindere da Zielinski, prima che comincia il campionato perché la coperta lì è molto corta".