Ilicic rivela: "Era fatta col Napoli. Il motivo per cui saltò tutto"

Josip Ilicic qualche anno fa è stato vicino al Napoli. Lo conferma proprio lui, l'ex Atalanta, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ero in gran forma, sì. Non so se fossi uno da Real, ma a Palermo misi piede in palestra per la prima volta. Se l'avessi fatto già a 17 anni, chissà. Mi hanno cercato in molti: col Napoli era fatta, Percassi bloccò tutto, poi anche Milan e Bologna, con Sinisa. Ma meglio star a Bergamo che uno dei tanti da un'altra parte.

Perché ho detto addio all'Atalanta? Colpa dei tendini. Il saliscendi col peso fu terribile. Non ero più come prima. Nel 2022 bussò il Siviglia, ma non ce la facevo più e sono tornato a Maribor. Nel 2023, quando i bergamaschi sono venuti a trovarmi, mi sono commosso".