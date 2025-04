Immobile racconta il Pescara con Insigne: "Con la gavetta siamo arrivati in Nazionale e Serie A"

L'attaccante Ciro Immobile ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Lega Serie A, tra i vari argomenti ha raccontato i tempi di Pescara dove era compagno di squadra di Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Di seguito un estratto: "Siamo partiti tutti e tre da Pescara, tutti e tre con il nostro maestro Zeman al quale mandiamo un abbraccio visto anche le ultime condizioni e ovviamente noi siamo molto dispiaciuti, sperando stia meglio al più presto.

Noi abbiamo fatto la classica gavetta, quella che a volte leggiamo e si dice potrebbe essere una frase fatta, ma non lo è. Siamo partiti dalla Serie B che non eravamo né conosciuti né quotati. Alla fine con il sacrificio, la passione, l’unione di squadra, siamo riusciti ad arrivare a giocare in Nazionale insieme, a vincere l’Europeo insieme, a giocare in Serie A in grandi club. Questo è un esempio che i ragazzi devono seguire”.