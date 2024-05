Impallomeni: "Lukaku? Magari trova in Conte lo stimolo giusto per tornare ad altissimi livelli"

A parlare della Serie A ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





Napoli, Conte vicinissimo ormai:

"Che squadra trova? Che non è quella che ha conquistato il titolo l'anno scorso. Spalletti però si è detto stupito della stagione. Bisognerà vedere caso per caso i giocatori. Per me il Napoli è forte, se accetta Conte è perché considera questa squadra forte. Se arriva lui, il messaggio del presidente è di immediato riscatto".

E su Lukaku ci si può puntare al posto di Osimhen?

"Al di là dei numeri, i gol di Lukaku credo che pesino meno rispetto al passato. Gli anni passano, c'è una flessione, ma garantisce comunque una certa affidabilità durante la stagione. Però nella qualità è in fase calante. Magari trova in Conte lo stimolo giusto per tornare ad altissimi livelli".

Servono 4-5 titolari al Napoli?

"Non credo che servano troppi interventi. E' stato un anno deludente, doloroso, ma ha insegnato qualcosa. Per me è una squadra forte, competitiva, con un impegno a settimana sarà diverso da quest'anno, anche con Conte in panchina".

Motta alla Juve rischia più di Conte al Napoli?

"Motta. Penso che un pezzo forte venga ceduto, bisogna vedere chi tra Vlahovic e Chiesa".

Lazio, Tudor sembra scaricare Guendouzi. C'è aria strana che tira attorno al tecnico ora:

"Si chiude il rapporto? Italiano sarebbe ideale nel caso. Sarebbe clamoroso l'addio, perché vuol dire che hai preso una toppa clamorosa".