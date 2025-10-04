Impallomeni: "McTominay ci ha abituati troppo bene, deve trovare le misure con De Bruyne"

Impallomeni: "McTominay ci ha abituati troppo bene, deve trovare le misure con De Bruyne"
di Antonio Noto

Scott McTominay, MVP della scorsa Serie A, non vive un momento felice in questo inizio di stagione del Napoli. Cosa serve per ritrovarlo al meglio? Ecco il pensiero dell'opinionista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di Tmw Radio: "E' un problema, ma è un ottimo calciatore, che lo scorso anno ha fatto la differenza.

Credo che debbano trovare le misure lui e De Bruyne, ora diamo le colpe al belga per questo momento dello scozzese, che lo scorso anno ha fatto qualcosa di eccezionale. Ci ha abituati comunque troppo bene".