Podcast Impallomeni: "Osimhen? Classica situazione che non piace a Conte. Un fastidio enorme"

A TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Prima offerta della Juve all'Atalanta per Koopmeiners ma è di 45 mln e non di 60:

"La Juve sta facendo un pressing asfissiante pur di portare a casa un centrocampista dalle indubbie qualità ma l'Atalanta non vuole mollarlo. E' un tormentone ormai. Abbiamo capito che il club nerazzurro vuole tenerlo e non è disposta poi a svenderlo comunque".

Napoli, continua ancora la telenovela Osimhen:

"E' una situazione classica che non piace a Conte. E' un fastidio enorme, perché uno come lui che deve rilanciare un Napoli e ricostruirlo per vincere non vuole questi problemi. E' un ostacolo grande, si pensava di poterlo risolvere a breve invece tutto questo sta anche un po' minando l'armonia".