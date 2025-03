Podcast Impallomeni: "Scudetto? Napoli in vantaggio, ma Gasp di solito vola in questo periodo"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

A chi il primo pensiero di giornata?

"Per Ranieri. La Roma si è iscritta nella corsa per un posto in Champions".

Juventus, è finita l'era Motta? Si aspettava le dimissioni ieri sera?

"Lippi in passato diede le dimissioni dopo un ko forte contro il Parma. Mi ricordo Chiusano che, colto in contropiede, accettò poi le dimissioni. Motta non si è dimesso, ieri altra partita difficile. Era partita anche bene, poi è sparita dal campo. Motta ci deve spiegare il perché. Non so se è finita, ma so che l'Atalanta ha dimostrato di essere più forte e la Juve clamorosamente in ritardo. Ieri ho visto Ferrero in tribuna che guardava in basso e la panchina. Ora la domanda è: il quarto posto è a rischio? Per me sì, perché la fragilità è evidente. Emerge un dato clamoroso, che stecca sempre le partite che fanno la differenza questa squadra. Sta in ritardo clamoroso Motta, la responsabilità dei giocatori è residuale rispetto al tecnico. E' inesperto a questi livelli, la Juve non ha raggiunto una maturità tale per legittimare le rotazioni e i cambi che continua a fare Motta. La dirigenza si deve interrogare, perché rischi di non arrivare quarto così. La Juve è un paradosso: ha perso solo due volte in campionato, ma non ha equilibrio perché non lo ha il suo tecnico. Perché cambia sempre formazione? Serve trovare una stabilità, ma cambia sempre. E nessuno glielo chiede".

Corsa Scudetto, chi sta meglio ora?

"Il fattore calendario potrebbe incidere, ma è relativo per l'Atalanta. E' tutto più equilibrato e incerto, ma le squadre del Gasperini volano di solito in questo ultimo periodo. Però il Napoli è in leggero vantaggio, anche se massimo rispetto per l'Inter".

Nei prossimi tre turni chi può guadagnare di più?

"L'Inter potrebbe fare 6 punti, perdendo il confronto di Bergamo, l'Atalanta ne fa 9 e il Napoli 6-7".

Roma, ancora un successo: è in corsa per il quarto posto?

"Sono basito, stupefatto. Faccio i complimenti a Ranieri, cambia e vince le partite. Per me può pensare al quarto posto, perché Ranieri ha rimesso in carreggiata la squadra. Ci sarà lo scontro diretto con la Juventus, vedremo il 6 aprile dove sarà. Lazio, Bologna, Juve e Roma si giocano l'ultimo posto".