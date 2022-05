Imparato: "ADL vincerà solo se pungolato come accadde con Ferlaino"

A Tele A durante la trasmissione di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato

A Tele A durante la trasmissione di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto il giornalista Gaetano Imparato: "Il problema è che secondo me il Napoli vincerà lo Scudetto solo quando De Laurentiis, ricco di pregi e difetti, sarà pungolato da un potere forte napoletano così come fu pungolato Ferlaino. Ferlaino io lo adoro come persona, l'ho conosciuto, ma non dimentichiamoci che gli furono messe due bombe carte perché non si vinceva mai. Ad un certo punto la città, i potentati, i politici, gli sponsor, gli imprenditori spinsero affinché si vincesse qualcosa. Ci fu una presa di coscienza importante, erano gli anni d'oro di Napoli".