Imparato su Kvara: "Entourage ha sparato altissimo per il rinnovo, non può avercela col mondo"

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto ai microfoni di Otto Channel: "Kvaratskhelia? Ha sbagliato a a Torino, ma anche con Empoli e Milan e l’assist a Madrid per vincere. Non può avercela col mondo per il rinnovo anche perché il suo entourage ha sparato cifre enormi da quello che mi risulta. Anche perché non dico che abbia finito il credito ma poco ci manca…”