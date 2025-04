Improta critico su Conte: "Non capisco le sue parole col Napoli in lotta scudetto"

L'ex azzurro Gianni Improta ha commentato le parole di Conte in conferenza stampa nel suo intervento a Radio Marte in Marte Sport Live: "Conte è un ottimo allenatore ma a livello comunicativo crea spesso subbuglio con mezze frasi. Non sono d'accordo, in un momento delicato come questo dove il Napoli si gioca lo scudetto, queste dichiarazioni non le capisco. Prima carica ambiente e calciatori e poi dice queste cose... Sono certo che chiunque scenderà in campo al posto di Buongiorno-Juan Jesus e Neres darà il massimo: Marin l'ho seguito nei ritiri pre-campionato e non mi dispiace affatto ma Conte l'ha tenuto in naftalina per sua scelta. Non capisco perché dire quelle cose, è come se si volessero mandare messaggi a qualcuno in un momento molto delicato.

E' chiaro che queste dichiarazioni alimentino i dubbi dei tifosi sul futuro di Conte, avrebbe fatto meglio a non dire certe cose, non so quali siano i suoi piani per il futuro, difficile capire cosa gli passi per la testa in questo momento. I tanti infortuni muscolari potrebbero trovare spiegazioni nei carichi eccessivi degli allenamenti con i macchinari. Spesso gli infortuni hanno riguardato gli stessi gruppi muscolari, e questo mi fa pensare che forse qualche ripetizione con carichi eccessivi di lavoro sui macchinari possa averli in qualche modo favoriti. Personalmente penso che sia meglio il lavoro a carico naturale”.