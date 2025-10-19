Improta: “Il Napoli di Torino mi è piaciuto, dopo ieri sono convinto che vincerà il 5° scudetto”

vedi letture

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto l’ex azzurro Gianni Improta: “A me il Napoli a Torino è piaciuto, mi sono convinto ieri che il Napoli vincerà il quinto scudetto. Il Napoli ha preso un gol, hanno sbagliato, ma ha comandato il gioco. Ha incominciato a tirare dalla distanza, che non si vedevano tirare da anni luce. Sono stati imprecisi? Certamente. Ma io ho visto, ripeto, un Napoli che mi ha convinto, perché si è convinto anche Conte che deve cercare di far giocare molto di più chi ha fatto giocare poco, tipo Lang.

Avete visto i movimenti di Lang? Avete visto la pericolosità che creava Lang e via discorrendo? E poi, se devo muovere un appunto a Conte, è quello che nel momento in cui ha fatto entrare i due sterni freschi, io non tolgo Lucca. Questo è un appunto da fare ad Antonio. Perché dovevano arrivare i cross. Ragazzi, ripeto, non voglio fare il bastian contrario, perché rispetto le opinioni di tutti, ma io ieri mi sono convinto che il Napoli vincerà anche questo scudetto. Ricordatelo”.