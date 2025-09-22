Improta: "Lang gran calciatore, ma forse sta patendo la mancata titolarità"

Gianni Improta, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io ho seguito tutto il ritiro di Castel di Sangro e devo dire che Noa Lang è un grande calciatore. Non vorrei che stesse patendo ciò che non è successo subito. Cioè, che le cose sono cambiate rispetto a quelle che poteva pensare fossero le premesse.

Magari si sentiva titolare e poi invece con i quattro moschettieri di centrocampo pare che questa titolarità si sia allontanata. Non venendo impiegato, caratterialmente starà soffrendo. E quando Conte vede che qualcuno non lo segue al 100%, non dico che sia dispettoso, ma che voglia spronarlo in qualche modo".