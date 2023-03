Improta ricorda: “Ho fatto due gol come quello di Kvaratskhelia”

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, trasmissione su Kiss Kiss Napoli

Gianni Improta, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, trasmissione su Kiss Kiss Napoli: “Di goal come l’ha fatto Kvaratskhelia contro l’Atalanta, ne ho fatti due e uno lo segnai proprio ai nerazzurri con la maglia del Catanzaro in uno 0 a 2. L’altro era con la maglia del Napoli contro la Fiorentina. Non ho paura di dire che mi paragono a Kvaratskhelia (ride ndr.). Kvaratskhelia è destinato a fare una carriera importante, tipo come quella di Mbappè”.