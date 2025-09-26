In Milan-Napoli debutto per la Curva Sud? Da Milano: "Si tornerà a cantare"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo: “I tifosi del Milan dovrebbero ricominciare a cantare e a supportare la squadra. I rossoneri stanno vivendo un buon momento e questo può spingere i tifosi a tornare a cantare. Soprattutto in una partita come quella col Napoli. Tuttavia la situazione delle due curve è complessa, ma San Siro presto dovrebbe tornare a farsi sentire.

Leao è tornato in gruppo ed è recuperato. Non penso sia pronto per i 90 minuti, ma non sarei sorpreso di vederlo in campo dal primo minuto. Allegri vuole gestire questo momento positivo puntando anche sulla voglia di riscatto di Leao, e adesso arriva il difficile. Dopo il Napoli ci sarà la Juventus e il portoghese sarà gestito per partire titolare con i bianconeri. Modric ha colpito tutti per la sua umiltà e gioia di vestire la maglia del Milan".