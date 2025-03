Indizio sul futuro? Lobotka: "L'anno prossimo farò interviste in italiano!"

Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, protagonista del nuovo episodio di MySkills su DAZN. Durante la conversazione, Lobotka ha accennato alla sua possibile permanenza in azzurro, nonostante le voci di mercato che lo vedono nel mirino di grandi club.

Il giocatore ha condiviso il suo desiderio di migliorare, in particolare il suo italiano: "Cosa posso migliorare fuori dal campo? Sicuramente la mia lingua! Ci sto provando e sto facendo progressi. È vero che nei primi due anni non ho imparato molto, ma ora mi sento più sicuro. L'anno prossimo voglio anche fare interviste in italiano".

Lobotka ha anche parlato delle sue fonti di ispirazione: "Quando ho bisogno di ricaricarmi, mi piace leggere libri, guardare video motivazionali o film. Sono una persona normale e non sempre ho giornate perfette; anche io affronto momenti difficili, ma voglio rimanere positivo e imparare da ogni esperienza".