Infortunio Buongiorno, prof. Albarella: “Non c’è correlazione con l’operazione”

Il preparatore atletico Eugenio Albarella è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal”, in onda su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'infortunio di Buongiorno: “Correlazioni tra pubalgia e infortuni non ci sono a livello clinico. Non conosco il caso Buongiorno che non ho mai avuto il piacere di allenarlo, ma la sua carriera clinica ci dice che è soggetto ad infortuni muscolari. Sicuramente a causa dell’operazione non ha potuto svolgere tutta la preparazione con i compagni e questo avrebbe potuto incidere. Il quadro di un tempo di recupero molto ridotto per gli impegni del club, il fatto che si giochi in tempi e campi diversi aggiunge rischi infortunio.

Poi oltre alle partite ci sono altri fattori che incidono sugli infortuni dei calciatori e non tutti i calciatori hanno la capacità di trasferire la stessa concentrazione su ogni match. Questa è la differenza tra i buoni calciatori e i campioni, capaci di aprire e chiudere le finestre di stress solo all’interno delle partite. Se trasferiscono questo stress al di fuori degli impegni lavorativi si abbassano le difese immunitarie e questo può poi incidere sugli infortuni. In caso di stiramento per Buongiorno bisogna prima vedere il grado, anche se orientativamente di solito ci vogliono intorno alle tre settimane. Il gol di Lucca non mi sorprende. Spero possa dimostrare tutto il suo valore tecnico e la sua voglia di crescere e migliorarsi”.