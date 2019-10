Infortunio Lozano, il ct Martino: "Ha preso un colpo alla caviglia, speriamo sia solo quello..."

Ore di apprensione per le condizioni di Hirving Lozano. Il giocatore messicano è uscito in barella durante il match contro Panama, dopo essere stato braccato per tutto il match, fino all'ultimo intervento che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Il ct del Messico Martino ha parlato in conferenza stampa proprio delle condizioni di Lozano: "Ha preso un colpo alla caviglia. Speriamo sia soltanto un colpo".