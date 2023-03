Inghilterra, Southgate: "Napoli tra le favorite in Champions. Tifosi? Chiediamo ai nostri di essere buoni turisti"

"Tutti non vedono l'ora di vivere Napoli, di vivere questa esperienza".

Gareth Southgate, ct della nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Italia, prima gara valida per la qualificazione a Euro 2024: "Alcuni giocatori hanno fatto parte di tutto il percorso di questi 4-5 anni, altri sono entrati in corso - ha esordito il ct -. Ciò che abbiamo fatto in passato non è pertinente per domani sera, dobbiamo avere l'umiltà per lavorare bene ancora una volta".

Battere l'Italia che segnale sarebbe?

"E' il tipo di partite che bisogna vincere. L'abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo farlo con continuità. Qui non vinciamo dal 1961, dobbiamo fare la storia. Questa squadra ha già battuto diversi record: l'Italia sarà molto motivata, è una squadra molto forte anche se non s'è qualificata al Mondiale".

Kane potrebbe diventare il primo marcatore dell'Inghilterra

"Lui domani vorrà dimostrare ancora una volta di fare la differenza con l'Inghilterra, la delusione Mondiale è alle spalle".

E' preoccupato per la sicurezza dei tifosi inglesi?

"Tutti non vedono l'ora di vivere Napoli, di vivere questa esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio, ha una grande storia. Ricordo ancora il Napoli di Maradona e Careca. Chiediamo ai nostri tifosi di essere buoni turisti, di rispettare la cultura locale e spero che tutto nei prossimi due giorni possa andare per il verso giusto".