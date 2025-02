Inler sul periodo a Napoli: "Mazzarri scatenato sulla tattica, Benitez curava molto le statistiche"

Gokhan Inler, ex calciatore azzurro ed oggi dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Serie A parlando anche del suo periodo al Napoli. Di seguito un estratto.

C'è Mazzarri e poi c'è Benitez, quindi è un Napoli che durante la tua esperienza fa un grande salto di qualità con un allenatore internazionale, dopo aver avuto un allenatore che ha fatto molto bene a Napoli:

"Giustamente ho ancora rapporti con loro, li sento spesso. Con Mazzarri, lui è scatenato: con lui tattica su tattica, vedevamo due sistemi per una partita. Quindi è stata una bella esperienza con lui perché lui curava tantissimo i dettagli, era ogni giorno lì per aiutarci e quando sono arrivato mi ha aiutato tanto per inserirmi nella squadra. È stato un grande allenatore per me. Passando a Rafa Benitez, diciamo io sono molto simile a lui. Lui cura tantissimo le statistiche, i numeri, anche lui è programmato come uno svizzero. È stata anche con lui una bellissima esperienza, curava tanto anche i dettagli sui passaggi, per me è stato un allenatore anche molto interessante".