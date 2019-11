Insigne in mixed: "Chiediamo scusa ai tifosi, era dura giocare dopo l'Atalanta. Martedì gara della vita..."

Il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in mixed zone, nel post partita di Roma-Napoli: "Noi chiediamo scusa ai tifosi. Possiamo dare di più, però a volte succedono degli episodi come quelli accaduti mercoledi e dopo tre giorni andare in campo è dura. Conoscendo i miei compagni, abbiamo dato tutto in campo, dobbiamo stare solo tranquilli e recuperare le energie in vista del Salisburgo.



Tanti errori tecnici commessi? Vedendo la partita di mercoledi, oggi non abbiamo fatto bene. Bisogna stare tranquilli altrimenti entriamo in un tunnel da cui è difficile uscire. Il mister ci darà una grande mano su questo. Non so cosa sia successo oggi, non siamo riusciti a fare risultato, ci dispiace e chiediamo scusa ai tifosi.



Problema di testa? Per un giocatore, gli episodi di mercoledi influiscono tanto. Quando vedi certe cose, pensi che hai tutti contro. Anche oggi, l'episodio di Callejon, nessuno lo ha visto e il Var ha fermato il gioco e l'arbitro ha fischiato. Se il Var deve funzionare, deve funzionare per tutti. Siamo consapevoli che oggi non c'è stata una buona prestazione. Abbiamo speso tante energie mentali e fisiche mercoledi e oggi non abbiamo dato il 100%. Martedi sarà la partita della vita e faremo di tutto per passare il turno.