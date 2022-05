Insigne, l’ex agente: “Critiche eccessive alla squadra, l’obiettivo era la Champions”

Lo ha detto l’ex procuratore di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ritengo eccessive critiche sul risultato in campionato del Napoli che all'inizio era considerato da quinto-sesto posto. Era l'obiettivo massimo che ci si aspettava. Il Napoli ha raggiunto il risultato programmato, ma per fare di più mancano i calciatori che hanno cattiveria nel vincere e azzannano le vittorie". Lo ha detto l’ex procuratore di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Il prossimo anno non ripartirei da Mertens che deve essere uno del gruppo perché per l'età non può garantire il rendimento cui ci ha abituato. Scamacca - ha osservato - al posto Osimhen se il nigeriano andasse via? Sarebbe un grande acquisto. Diventerà il miglior centravanti italiano da qui a poco. Ad ogni modo - ha concluso Ottaiano - credo che il Napoli continuerà ad essere ai vertici del calcio italiano. Sono fiducioso nei confronti della società per i progetti futuri".