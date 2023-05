Insigne, rimpianto Scudetto? Il fratello Roberto: "No, è l'uomo più felice del mondo!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Insigne, attaccante del Frosinone

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Roberto Insigne, attaccante del Frosinone: “Siamo molto contenti, abbiamo festeggiato abbastanza la promozione, ma adesso stiamo pensando già alla gara col Genoa perché sarà un’altra battaglia. Quando si fanno le cose giuste, con voglia e professionalità possono arrivare tante cose importanti.

Per lo scudetto del Napoli invece sto vivendo delle emozioni indescrivibili, mi dispiace solo che mio fratello non ha potuto godere da protagonista questa vittoria, ma è l’uomo più felice del mondo. Ha provato per anni a portare qualcosa di importante a Napoli, ma è ugualmente felicissimo per questo traguardo. Lui, io e tutta la mia famiglia lo siamo. Anche festeggiare a Napoli sarebbe stato importante per Lorenzo essendo napoletano, tifoso del Napoli e invece è così lontano ed ha vissuto questa vittoria solo con immagini e video".