Inter, Bastoni a Dazn: "Napoli, ci siamo passati anche noi! Occhio alle squadre ferite..."

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Siamo passati anche noi da momenti così, è un rischio perché le squadre ferite tirano fuori sempre qualcosa in più, specialmente quando giocano in casa. Sarà una partita tosta, dovremo stare molto attenti".

Non serviva rivoluzionare la squadra? "Probabilmente le squadre che vanno rivoluzionate non arrivano in finale di Champions, sicuramente c'era da dare una scossa perché non è facile ripartire da zero ma abbiamo trovato la persona giusta e siamo felici di essere ripartiti con ancora più entusiasmo".