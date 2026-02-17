Incredibile Chivu: “Bastoni? Maradona segnò di mano e nessuno l’ha criticato!”

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Bodo/Glimt, rispondendo a una domanda sulle critiche ricevute in questi giorni, con riferimento anche a Spalletti: “Non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, dico la mia e sono qui per dire quello che vedo e penso. A me non interessa cosa si dice in posti dove c’è magari un po’ di frustrazione e non si è in grado di gestirla. Bisogna accettare che le critiche fanno parte di questo gioco, e che la squadra in testa sia sempre la più criticata.

Il calcio è questo da oltre cent’anni, bisogna smettere di lamentarsi per episodi che accadono ogni domenica, dai tempi di Maradona che fa un gol con la mano e nessuno l’ha criticato. Anche noi abbiamo subito un torto a Napoli e l’ho dico per la prima volta: nessuno ha sollevato critiche come avvenuto sabato sera. Si va avanti, consapevoli del fatto che la stagione è ancora lunga e abbiamo un obiettivo di essere competitivi, portando avanti quanto di buono fatto finora, senza dimenticare come siamo stati dipinti a inizio stagione”.