Kalulu-Bastoni, Malagò: "Nel calcio cultura diversa dagli sport invernali. Un solo 'caso' qui"
Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, è stato intervistato da Eurosport sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Nel corso dell'intervista al numero uno del CONI viene posta una domanda sul caso Bastoni-Kalulu di sabato sera in Inter-Juventus e Malagò fa un parallelismo proprio su quanto sta accadendo alle Olimpiadi:
"Sono un grande appassionato di calcio, un tifoso e credo di saperne abbastanza di questo sport. E la cultura è diversa rispetto a quanto stiamo vedendo ai Giochi Olimpici. In questi giorni abbiamo 260-300 pagine che riportano vari media e ci accorgiamo che l'unico caso di Milano-Cortina riguarda un giocatore di curling canadese che per due volte con un dito ha accompagnato fuori dalla hog line di rilascio dello stone e un giocatore svedese l'ha rimproverato.
Questo è stato il caso della poca sportività a Milano-Cortina, tra l'altro neanche sanzionato ma ora in virtù di questo fatto arriverà un giudizio terzo da parte di un arbitro, modificando le regole. Di cos'altro dobbiamo parlare? Perdiamo del tempo".
