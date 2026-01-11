Inter, Bisseck: “Abbiamo una grande occasione. Se mettiamo in campo le nostre qualità..."

Yann Bisseck, difensore nerazzurro, è stato intervistato da Inter tv prima della sfida contro il Napoli: "Ci siamo preparati, siamo carichi e vogliamo vincere. Per noi è una grande opportunità, penso che faremo una grande partita.

Come si affronta il Napoli? Dobbiamo restare concentrati per 95 minuti, credere nelle nostre qualità. Siamo difficili da battere se le mettiamo in campo. I nostri tifosi sono i migliori al mondo, speriamo siano carichi come lo siamo noi".