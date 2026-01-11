Sky, Di Canio: "McTominay incarna l'essenza di Conte, è impressionante!"

L'ex azzurro Paolo Di Canio ha commentato il pareggio tra Inter e Napoli ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "McTominay incarna l'essenza di Conte. E la cosa impressionante è che gioca nei 2 di centrocampo ma arriva come un attaccante. E' impressionante questo box-to-box continuo insieme a ciò che fa in difesa.

Sarebbe stata una grande spallata la vittoria dell'Inter, nell'incazzatura di Conte c'è quello: a -7 comincia a essere durissima. Però è un buon punto per l'Inter".