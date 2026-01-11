Sky, Di Canio: "McTominay incarna l'essenza di Conte, è impressionante!"
TuttoNapoli.net
L'ex azzurro Paolo Di Canio ha commentato il pareggio tra Inter e Napoli ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "McTominay incarna l'essenza di Conte. E la cosa impressionante è che gioca nei 2 di centrocampo ma arriva come un attaccante. E' impressionante questo box-to-box continuo insieme a ciò che fa in difesa.
Sarebbe stata una grande spallata la vittoria dell'Inter, nell'incazzatura di Conte c'è quello: a -7 comincia a essere durissima. Però è un buon punto per l'Inter".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
LiveStellini in conferenza: "Ci siamo meritati questo punto. Espulsione Conte? Momento di frustrazione"
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com