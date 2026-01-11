Inter, Dimarco a Sky: "Accetto il pareggio, perchè il Napoli è forte. Ma dispiace"

Federico Dimarco, esterno dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Napoli: "Accetto il pareggio perchè il Napoli è una squadra forte, ma dispiace perchè siamo andati avanti due volte e ci siamo fatti recuperare. E' un peccato ma ci prendiamo il punto.

L'anno scorso non ero più Dimarco? Sono d'accordo, sono molto autocritico e cercavo di uscire dal momento di difficoltà, ma vedevo che non riuscivo. Con la fine dell'anno ed essere ripartiti con Chivu mi ha aiutato tantissimo, ha creduto in me e mi ha trasmesso tranquillità. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo".

Negli ultimi anni l'Inter è sempre stata lì, anche se poteva vincere di più. Dopo la fine della scorsa stagione era giusto ripartire con un nuovo allenatore e dare una rinfrescata anche di testa, eravamo arrivati mentalmente. Ora si vedono i miglioramenti: una squadra dominante per tutti i 90', ci vedo molto sul pezzo nell'arco di tutte le partite. Sono diventato hybrid? Non dico più niente, sennò creiamo polemiche...".