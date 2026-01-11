Live Inter, Bastoni in conferenza: "Hojlund è cresciuto tantissimo. Tra le rivali il Napoli è la più forte"

Inter e Napoli pareggiano 2-2 il big match della 20sima giornata di Serie A. Nel post partita interviene in conferenza stampa il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni.

Quanto è stata dura affrontare Hojlund?

"Molto difficile, lui è molto forte ed è cresciuto molto. Non sono sorpreso, sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte".

C'è delusione?

"Distinto dico di sì. Pensando al percorso anche al post partita contro la Juve c'era però un aspetto mentale complicato".

In cosa avete sofferto difensivamente?

"Noi abbiamo uno stile di gioco riconsocibile. Nel primo gol hanno fatto tante giocate di prima. Dobbiamo riconoscere le qualità di una squadra molto forte"

Per lo scudetto è lotta a due? Il Napoli è la più forte?

"Diverse squadre possono lottare. il Napoli è la più forte come qualità dei singoli ma ci sono quattro o cinque squadre. La classifica è corta"