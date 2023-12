Inter, Darmian: "Napoli avversario tosto, ma cerchiamo i 3 punti. Kvara? Spero abbia di nuovo difficoltà"

Matteo Darmian, esterno nerazzurro, ha parla a Inter TV nel pre-partita della sfida contro il Napoli.

La Juventus ha vinto ed è prima. Questa cosa vi mette pressione?

"No. Dobbiamo scendere in campo come abbiamo sempre fatto in questo inizio stagionale, Sappiamo che il Napoli è un avversario tosto ma cercheremo di portare a casa i tre punti".

Sarà una sfida di duelli sulle fasce, tra l'altro dalle tue parti c'è Kvaratskhelia che l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà.

"Mi auguro le abbia anche questa sera. Però dovremo lavorare bene di squadra. Cercheremo di portare a casa i tre punti lavorando tutti insieme".