Inter-Juve 2018, Alvino contro Pecoraro: "Doveva minacciare dimissioni e divulgazione misfatto!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ai microfoni di 'Radio Goal' si è così espresso su quell'Inter-Juve 2018: "E' cresciuta la rabbia perché archiviare quel fascicolo è qualcosa che grida vendetta, bisognerebbe chiedere a Pecoraro perché è andato in archiviazione. Pecoraro si è dimesso per motivi non ancora chiariti, ma doveva minacciare le dimissioni per quell'episodio, divulgando il misfatto in conferenza stampa. Mi sarei aspettato una presa di posizione diversa al momento giusto, non due anni dopo. Farlo ora non fa bene a nessuno, è aumentata solo la rabbia e la convinzione che quel campionato al Napoli è stato scippato".