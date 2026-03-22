Inter, Kolarov: "Quando parlate di noi sembra tutto dovuto, ma siamo sempre a +6"

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"La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare energie e qualche giocatore".

Aleksandar Kolarov, vice allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di questa sera al Franchi contro la Fiorentina: "Sapevamo che i tre punti per noi erano fondamentali, va dato merito anche alla Fiorentina ma non abbiamo fatto la nostra miglior partita e non è il nostro miglior momento. Ma è tutto nelle nostre mani, siamo a più sei dalla seconda".

Come con l'Atalanta, invitavate la squadra ad alzare il baricentro nel secondo tempo. Sta mancando un po' di grinta e cattiveria?

"Giusta lettura, ci sta mancando un po' di cattiveria e lucidità complice anche la stanchezza. La squadra non sta vivendo il miglior momento, siamo abituati a vedere un Inter che domina le partite. Sta a noi chiudere questo campionato".

La sua sensazione sugli attaccanti?

"Per il nostro gioco sono fondamentali, non vorrei parlare solo delle punte ma anche in mezzo al campo si deve arrivare meglio per avere più qualità nel fraseggio. Loro sia in fase offensiva che difensiva ci danno una grande mano".

Il fatto di avere la sosta può essere positivo?

"La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare energie e qualche giocatore. Si può anche pareggiare fuori casa, non sono gli ultimi arrivati ma sembra che sia tutto dovuto quando si parla di Inter. Capisco tutto, però bisogna anche ricordare che l'Inter è sempre a più sei".