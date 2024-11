Inter, Lautaro: "Napoli? Vittoria sull'Arsenal ci dà grande spinta mentale, dobbiamo replicarla"

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro per commentare la vittoria per 1-0 contro l'Arsenal nella 4ª giornata di Champions League: "La porta ancora inviolata è una cosa importante, zero gol subiti a questi livelli vuol dire tanto anche se in campionato dobbiamo migliorare. Oggi sono soddisfatto della partita, siamo arrivati a 10 punti ed era questo l'importante".

Come si spiega la differenza tra campionato e Champions in difesa?

"E' questione di testa. Questa competizione è importantissima, ma questa voglia di difendere ci deve essere anche in Serie A".

Arriva il Napoli, cosa temete?

"Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha giocatori importanti e un allenatore che prepara molto bene queste partite. Noi dobbiamo recuperare le forze fisiche, a livello mentale questa partita ci dà una grande spinta. Dobbiamo replicare domenica".