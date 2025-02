Inter, Lautaro: "Sfida decisiva? No, ma sarà importante per il nostro percorso"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus: "Dopo tanto tempo abbiamo avuto una settimana al completo per preparare questa grande gara che per noi è molto importante, non solo per la classifica ma anche perché è molto sentita. Per noi è una partita bella da giocare".

Si può parlare di sfida decisiva?

"No, decisiva credo di no, perché manca ancora tanto. Sarà molto importante per il nostro percorso, questo lo sappiamo".

Stiamo vedendo il miglior Lautaro?

"Sicuramente non ho iniziato bene questo campionato, poi ho cercato di trovare la miglior forma per aiutare i compagni. In questo periodo sto bene, sono contento ma devo continuare per superarmi".