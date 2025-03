Inter, Lautaro svela: “Kvaratskhelia è troppo forte in una cosa, gliela ruberei”

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, in un video sui canali social di DAZN, ha analizzato le caratteristiche dei migliori attaccanti al mondo, rivelando quali abilità prenderebbe da ognuno di loro.

Nel video, pubblicato in vista del Mondiale per Club, l’attaccante argentino ha parlato anche del suo compagno di squadra Marcus Thuram, sottolineando l'importanza del loro affiatamento in campo.

"A Mbappé ruberei la velocità, ad Haaland la forza fisica. A Kane il colpo di testa, a Cavani l’uno contro uno e a Vinicius il dribbling. A Messi? Tutto! A Kvaratskhelia la sua abilità nell'uno contro uno in velocità, è troppo forte. A Julian Alvarez la mentalità, a Thuram il sorriso. A Suarez la forza fisica e la capacità di segnare".