Inter, Marotta: "Noi come il Napoli dello scorso anno? La vita è fatta di sogni..."

"La vita è fatta di sogni e realtà. La realtà dice che siamo alla ricerca della seconda stella"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport dopo la vittoria dei nerazzurri a Empoli che ha permesso alla formazione di Simone Inzaghi di restare a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate di Serie A. Il dirigente ha iniziato la sua intervista parlando dell'infortunio di Marko Arnautovic, che sarà costretto a rimanere ai box per alcune settimane: "Dispiace perché si era inserito bene, ma credo molto nella duttilità dei giocatori e sono certo che Inzaghi troverà il giusto rimedio. Andremo avanti con questo organico".

Firmerebbe per una stagione come quella del Napoli dell'anno scorso? Scudetto e quarti di Champions.

"La vita è fatta di sogni e realtà. La realtà dice che siamo alla ricerca della seconda stella. Allo stesso tempo le competizioni europee dobbiamo guardarle con ottimismo e per poco l'anno scorso non avveravamo il sogno. Dobbiamo dare il meglio e provare a raggiungere il massimo".