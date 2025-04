Inter, Mkhitaryan avvisa il Napoli: "Siamo forti, vogliamo vincere qualcosa!"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai canali della UEFA proiettandosi alla sfida di Champions League col Barcellona e non solo: "Non sarà facile, perché hanno una squadra molto giovane e talentuosa, e anche alcuni giocatori molto esperti. Sarà molto interessante, perché le semifinali e le finali sono sempre belle da giocare e da vedere, quindi speriamo di poter giocare al meglio delle nostre possibilità, disputare due grandi partite e cercare di raggiungere la finale. Per noi, ogni partita è molto importante. Non importa se si gioca in Champions League, in Serie A o in Coppa Italia, perché alla fine tutte le partite contano. Cercheremo quindi di affrontare questa partita nello stesso modo in cui abbiamo affrontato il Bayern Monaco, il Feyenoord e le altre squadre nella fase a gironi, e poi vedremo fin dove possiamo arrivare".

Un pensiero su Simone Inzaghi, il suo allenatore: "Ho un ottimo rapporto con lui. So quando essere serio con lui e so quando posso scherzare. Conosco i limiti. È una persona molto intelligente, molto amichevole, e lo dimostra sia in campo che fuori. Si vede. Sono molto felice di averlo incontrato in questa fase della mia carriera da calciatore, perché arrivare all’Inter a 33 anni e avere ora 36 anni non è stato facile, perché a quell’età le prestazioni calano, a volte crollano proprio, ma gli sono grato per il fatto di poter ancora giocare, di poter ancora mostrare le mie qualità a me stesso e al mondo".

Un bilancio sulla stagione all’Inter: "All’inizio non è che avessi difficoltà. È solo che non ero in forma, è diverso, ma partita dopo partita sono migliorato, e ora penso di essere in buona forma. Sono grato ai miei compagni di squadra, allo staff che mi ha aiutato a raggiungere il livello a cui sono abituato. È una stagione difficile. Vogliamo vincere qualcosa quest’anno, perché abbiamo un buon gruppo, una buona squadra".