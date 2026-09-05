Podcast Inter-Napoli, Braglia: "Allegri si gioca tanto: può risorgere o sprofondare"

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L'ex portiere Simone Braglia su Inter-Napoli: per Massimiliano Allegri è la partita dove deve far vedere quanto è importante

L'ex portiere ed oggi opinionista Simone Braglia è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Serie A.

Contro l'Inter, Allegri si gioca la credibilità per lo scudetto?

"Si gioca tanto. Arriva in una piazza che non lo voleva, parliamoci chiaro. Arriva da un momento di pressioni e da prestazioni negative. E' la partita di Max, che deve far vedere quanto è importante. Vorrei vedere un Napoli migliore rispetto alle prime due giornate. Ha perso male col Como, è la partita dove può risorgere ma anche sprofondare. Allegri in questo momento ha poche vittorie, vanno più i tecnici sanguigni, con uno spirito diverso. Non so se questo tipo di allenatori possono dare quella spinta che serve. Se perdi, c'è già un ambiente delicato a Napoli, non so cosa può fare".

Juve-Milan: chi perde questa sfida...

"Per me la Juve lotterà per lo Scudetto".

Fiorentina-Torino partita delicata per entrambe:

"Grosso è un tecnico di prospettiva e questa è la sua occasione per diventare un tecnico di spessore. Diamogli ancora un mese di tempo, è una partita più delicata per lui che per Abate".

Roma ha un centrocampo da Scudetto?

"Sì, lo ha. Ma non è detto che servano giocatori di nome per vincere lo Scudetto. E' l'equilibrio che serve".