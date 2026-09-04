McTominay, assenza pesante: nel 2026 ha segnato più di Calhanoglu e Rabiot
L’assenza di Scott McTominay priva il Napoli di una delle sue principali fonti di gol. Con otto reti realizzate in Serie A nell’anno solare 2026, lo scozzese è infatti il centrocampista più prolifico del campionato: alle sue spalle il solo Martin Baturina, a quota sei poi ci sono Piotr Zielinski, Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha, Cesare Casadei. McTominay ha segnato anche più di specialisti come Hakan Çalhanoğlu, a cinque reti insieme a Weston McKennie e Jurgen Ekkelenkamp, mentre Arthur Atta chiude la top ten con quattro gol. Numeri che confermano quanto la sua indisponibilità possa pesare sulle soluzioni offensive di Massimiliano Allegri.
I 10 centrocampisti con più gol in Serie A nel 2026
McTominay 8 gol
Baturina 7 gol
Rabiot 6 gol
Da Cunha 6 gol
Casadei 6 gol
Zielinski 6 gol
Calhanoglu 5 gol
McKennie 5 gol
Ekkelenkamp 5 gol
Atta 4 gol
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