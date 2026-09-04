Inter-Napoli, De Paola: "Allegri si gioca molto della credibilità personale"

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Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Contro l'Inter, Allegri si gioca la credibilità per lo scudetto?

"E' vero. Metti che faccia risultato, stravolge anche tutte le gufaggini che ci sono dietro di lui.

Si gioca molto della credibilità Scudetto e personale. Tra le accuse sentite, e che molte condivido, di allenatore vecchio e superato, questa è quella da smentire. E può farlo con questa partita".

Come si immagina Juve-Milan?

"Se vince la paura, finisce pari. Se vince lo studio e la voglia di osare, che potrebbe essere più di Amorim, andremo su una partita dai ritmi forti. Prevedo un pari o un risultato clamoroso di una delle due".

Roma ha un centrocampo da Scudetto?

"Gasp, come Spalletti, migliora i giocatori. Detto questo, Gasperini ha spostato il problema. Era il centrocampo, ora lo ha spostato in avanti. E' una squadra più offensiva, è quello il settore nevralgico".

Cosa vuole aggiungere?

"In sala stampa fate entrare più giornalisti e meno tifosi. Gli scambi che si creano con gli allenatori, vedi De Rossi, aumentano. Bene le domande scomode, ma quando si ha un tifo contro, facendo prevalere la domanda cattiva non va bene. Mi sembrano regolamenti di conti che non voglio vedere. poi su McTominay dico che ha una patologia che forse richiede delle cure anche dopo l'operazione. Credo sia una tegola molto pesante per il Napoli".