Marinozzi: "Il miglior Milan di Allegri è stato contro l'Inter. Ora col Napoli..."

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Andrea Marinozzi analizza il possibile piano di Massimiliano Allegri per Inter-Napoli e l’importanza della pressione sulla costruzione nerazzurra

Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista, con un video su YouTube ha analizzato la possibile strategia del Napoli contro l’Inter. Il riferimento è al derby di ritorno della scorsa stagione, quando il Milan di Massimiliano Allegri riuscì a limitare la costruzione nerazzurra attraverso una pressione molto aggressiva. Di seguito le sue parole.

"La partita dello scorso anno che mi è piaciuta maggiormente del Milan di Massimiliano Allegri è stata quella di ritorno contro l’Inter, soprattutto nel primo tempo. L’abbiamo analizzata: la pressione del Milan nei primi 45 minuti non ha permesso all’Inter di progredire ed è stata fondamentale per portare a casa il successo. Non so se Allegri sia già pronto e se la sua squadra sia già nelle condizioni di provare a fare la stessa cosa contro l’Inter sabato, perché ci vuole tempo per cambiare un po’ l’atteggiamento. Serve anche freschezza fisica per correre in avanti e poi tornare indietro con costanza e forza. Questo è il dubbio che ho. Se la partita fosse arrivata in un altro momento della stagione, vi avrei detto che mi sarei aspettato quel tipo di pressione.

Probabilmente, quando l’Inter farà partire l’azione da dietro con il rinvio dal fondo del portiere, il Napoli proverà a essere aggressivo. La situazione è più adatta per andare a pressare sul pallone fermo, perché hai poi eventualmente il tempo per scappare all’indietro. Sappiamo però che l’Inter è molto brava a giocare contro la pressione e lo abbiamo visto contro il Monza di Juric, per utilizzare l’esempio più recente, ma i casi potrebbero essere tantissimi. Questo è un aspetto da monitorare fin dai primi minuti.

Quel tipo di pressione ha funzionato nel derby di ritorno perché l’Inter ha avuto timore di giocare al suo interno. Se il Napoli dovesse pressare in maniera aggressiva, sarà fondamentale la gestione dei primi palloni. Ricordo il derby dello scorso anno: Sommer commise subito un errore in impostazione e concesse un’occasione a Pulisic, non so se lo ricordate. Da quel momento l’Inter ebbe timore, evitò di giocare dentro la pressione e cercò il pallone lungo per Esposito, che solitamente riesce a far salire e progredire la squadra, come accaduto per esempio contro il Monza. Il Milan fu molto bravo a limitarlo".