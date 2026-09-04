Sosa difende Politano: "Lo fanno giocare fuori ruolo! Da ala d'attacco può fare 10 gol"

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Si accende il dibattito sul rendimento di Matteo Politano: l'ex calciatore Roberto "El Pampa" Sosa mette in luce l'equivoco sul ruolo

Roberto "El Pampa" Sosa, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Ogni calciatore ha un suo ruolo dove probabilmente può correre di più. Politano nella sua posizione magari può giocare novanta minuti alla grande. Se invece gli facciamo fare il quinto, cosa che io non mi aspettavo con Allegri, il discorso cambia. Uno dei cambiamenti che mi attendevo era vedere Politano più libero nel suo ruolo preferito, quello di esterno d’attacco.

Se Politano gioca da esterno con compiti più offensivi che difensivi può rendere meglio. Tutte le squadre ripiegano, non è soltanto il Napoli a rientrare e a posizionarsi dietro la linea del pallone. A me piace guardare molto la Premier League e tutte le squadre, compreso l’Arsenal che verrà la prossima settimana a Napoli, rientrano in fase di non possesso. Però in fase di possesso palla, in fase di recupero palla, si propongono molto più in alto.

Questo permette agli esterni offensivi, come Politano, di non dover arretrare oltre Di Lorenzo. Se a Politano lo facciamo rientrare sempre e comunque oltre Di Lorenzo, vuol dire che se riesce a giocare 70 minuti dobbiamo fargli un applauso. Dovrebbe giocare soltanto 30 minuti, perché è un lavoro estenuante e impossibile per un calciatore che possiede fantasia nelle proprie corde. Se utilizzato nel suo ruolo, secondo me Politano può segnare sette o otto gol, ma anche dieci: mi sbilancio. Deve però essere utilizzato bene nel suo ruolo".