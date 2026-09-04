Pastore: "Allegri ha 59 anni, cosa deve dimostrare? Sapevi bene cosa prendevi..."
Giuseppe Pastore, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio sul tema della necessità di un cambiamento tattico per Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole: "Allegri dal canto suo dice: 'Io ho dimostrato già. Io sono questo, lo sono in maniera trasparente nei confronti di chi mi paga uno stipendio, di chi mi prende come allenatore'. È tutto il circo che gira intorno ad Allegri - di cui forse facciamo parte anche noi involontariamente - che pensa che debba dimostrare.
Io non penso minimamente che Allegri a 59 anni, a Napoli, diventi improvvisamente qualcosa di diverso perché deve dimostrarlo. Dimostrare a chi? Allegri è lì, tu sai benissimo cosa ti porta: serenità rispetto a chi c'era prima a livello di comunicazione, e un rendimento assicurato che l'anno scorso è stato un po' meno assicurato. Certamente la cosa che non mi quadra tra questo Napoli e questo Allegri è che il Napoli come organico è molto più forte in attacco che in difesa. E quindi se Allegri - che riproporrà probabilmente il suo modo di vedere il calcio - prediligerà la fase difensiva a quella offensiva, andrebbe contro a quelle che sono le caratteristiche della rosa".
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