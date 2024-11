Inter, Sommer: "Il Napoli ha avuto solo l'occasione all'ultimo, non ha mai tirato!"

Yann Sommer, portiere nerazzurro, è stato intervistato da InterTv dopo l'1-1 di San Siro contro il Napoli: "Abbiamo giocato un grande secondo tempo, il Napoli ha avuto solo l'occasione all'ultimo e non ha mai tirato in porta. Noi ne abbiamo avute tante al di là del rigore, abbiamo guadagnato un punto e ce lo prendiamo ma potevamo farne 3".

Che consapevolezza vi lascia la partita? "Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Napoli è una grande squadra. Nelle ultime partite abbiamo speso molto e guadagnato tanti punti, ci prendiamo questo punto e dopo la pausa ci ritroveremo per combattere per guadagnare altri punti".

Cos'è cambiato in difesa? "Oggi abbiamo preso gol su calcio d'angolo e non abbiamo difeso bene, ora dobbiamo recuperare. Sarà una stagione lunga, dobbiamo trovare un buon equilibrio ed essere su un alto livello per combattere e giocare bene ogni 3 giorni a questi livelli".