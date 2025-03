Inter, Sommer: "Pareggio del Napoli? La stagione è lunga e mancano tanti punti"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria contro l'Atalanta: "È un passo importante, non di più. È un segnale anche per noi, anche se mancano nove partite. Contro una squadra come l'Atalanta abbiamo fatto una grande partita, compatti e senza lasciare tante occasioni. Abbiamo vinto tanti duelli, è importante il passo di oggi".

Come giudichi la situazione con Martinez?

"Lui ha fatto molto bene quando ha giocato, è importante avere tre portieri sullo stesso livello. C'è sempre la possibilità che capiti qualcosa a uno di noi, per lui non era semplice farsi trovare pronto, ma ha fatto molto bene".

La parata su Pasalic?

"È stata importante, ho dovuto fare un passo indietro, ma sono contento perché il timing è stato buono. Ci sono dei momenti importanti nelle partite, lì eravamo sullo 0-0 ed è stato un bene non prendere gol".

Quanto è stato importante giocare dopo il pareggio del Napoli?

"Non so se abbia contato questa cosa. Chiaro che guardiamo un po' anche le altre partite, ma la stagione è lunga e mancano tantissimi punti. Per il momento siamo contenti, ma dobbiamo fare sempre partite di questo tipo contro tutti gli avversari. La Serie A è tosta, ma siamo contenti".