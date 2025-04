Inzaghi sempre fuori dall'area tecnica, Biasin lo difende: "Lo fanno tutti! Non è questione seria"

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, si è espresso così sul fatto che Simone Inzaghi sia sempre fuori dall'area tecnica (addirittura ieri nel derby di Coppa Italia Theo Hernandez è stato costretto a circumnavigarlo per andare in sovrapposizione) in un intervento a Radio Sportiva: “Temevo che si arrivasse a questa discussione, che trovo un po' assurda, ma tant'è. Gli allenatori, di fatto, devono rimanere nel loro ambito, ed è innegabile che spesso si allontanino.

Nel caso specifico, Inzaghi tende a uscire dalla sua area di competenza con una certa frequenza. Certo, non dovrebbe farlo, ma il fatto che questa situazione sia diventata un tema di rilevanza nazionale mi fa sorridere. Non credo sia una questione seria o grave da mettere in evidenza. Mi sembra più una questione da social media, dove queste tematiche tendono a generare dibattito".