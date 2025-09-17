"Io al Napoli in futuro?": la risposta di Donnarumma spiazza tutti

Carico ed emozionato per il debutto in Champions League con la nuova maglia e proprio contro gli azzurri, Gigio Donnarumma, portiere del City, ha elogiato il Napoli in conferenza stampa ma ha anche parlato di futuro rispondendo a una domanda di mercato.

In futuro l'azzurro del City potrà diventare l'azzurro del Napoli per lei?

"Vediamo, tutto può succedere...".

Suo figlio in Italia quale squadra tiferà?

"Ho vissuto 8 anni al Milan e sono un appassionato del Milan, così come del Napoli. Per me sarà dura scegliere, quindi la decisione sarà tutta sua".