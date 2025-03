Italia, Buongiorno titolare a Dortmund: "Corretta la gara d'andata, arriviamo con spirito giusto"

Tra le novità di formazione che il ct Luciano Spalletti prepara per Germania-Italia, in programma domani sera a Dortmund, è molto probabile che possa toccare ad Alessandro Buongiorno dal primo minuto. Il difensore del Napoli, che dovrebbe rilevare l’infortunato Calafiori nella difesa con Di Lorenzo e Bastoni ha parlato della gara a Vivo Azzurro: “Abbiamo preparato in questi due giorni la partita, rivisto un po’ gli errori della gara di giovedì e arriveremo sicuramente con lo spirito giusto in Germania”.

C’era tanto rammarico per come è andata la partita.

“Subito dopo la gara è normale che ci fosse un po’ di amarezza per il risultato. Però abbiamo voltato subito pagina concentrandoci sul ritorno, arriveremo là con un grande spirito”.

A Dortmund il pensiero va subito alla semifinale dei mondiali 2006. Noi arriveremo al meglio.

“Sì, assolutamente. Le partite sono tutte da giocare e quindi si vedrà, noi arriveremo al meglio”.